OG3NE bemachtigt elfde plaats op Songfestival en werd vijfde bij vakjury!

Als OG3NE na de finale van het Eurovisie Songfestival de pers te woord staat, laten de meiden weten: 'We zijn wel een beetje teleurgesteld. We gingen voor een hogere positie dan de elfde plek. Maar het is niet anders. We hopen dat we iets goeds hebben neergezet en zijn zelf in ieder geval heel trots.' Dit schrijft de Telegraaf zondag.

Met hun fantastische, loepzuivere optreden wisten de zussen Lisa, Shelley en Amy op het Songfestival de elfde plaats te behalen. Al een hele prestatie. Maar bij de vakjury belandde OG3NE zelfs op de vijfde plaats! Rick Vol, de vader van de meiden en de schrijver van het nummer Lights en Shadows is 'ongelofelijk trots' op zijn meiden. Tegen het AD zegt hij: 'Je gaat voor meer, maar voor een miljoenenpubliek met eigen werk elfde worden is natuurlijk ook mooi.'

Prestatie om trots op te zijn

Voor hem was vooral belangrijk hoe zijn liedje zou worden beoordeeld. Tegen de krant: 'Ik was zo blij met die vijfde plaats na de vakjury-stemmen. Dat is wat je als schrijver ambieert, dat de jury je hoog plaatst. En dan zakken we toch door de televoting net buiten de top-10. Jammer.' Maar Daniel Dekker, hoofd van de Nederlandse AVROTROS-delegatie, zegt hier zaterdagnacht over: 'Elfde van de 42 landen is een prestatie om trots op te zijn als Nederland. En de dames hebben alles gegeven, een fantastisch optreden verzorgd en we zijn ongelofelijk trots op ze.' Dekker geeft aan de krant toe wel iets meer veracht te hebben van de televoters. De dames van OG3Ne waren veruit de beste zangeressen van deze finale. Maar volgens hem klopt de puntenverdeling wel, want de winnaar is de terechte winnaar.