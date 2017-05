'VN Veiligheidsraad houdt waarschijnlijk dinsdag spoedzitting over Noord-Korea'

Op verzoek van de VS en japan komt de VN Veiligheidsraad waarschijnlijk dinsdag in een spoedzitting bijeen om over de jongste rakettest van Noord-Korea te praten.

Dit meldt persbureau AFP op gezag van diplomaten, zo weet het Algemeen Dagblad. In Noord-Korea in Kusong in de provincie Pyongyang heeft Noord-Korea zondagochtend een raketproef meteen middellange- of langeafstandsraket gedaan, zo melden militaire bronnen aan het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

De afgevuurde raket legde een afstand van 700 kilometer af. Volgens Japan heeft de raket 30 minuten door de lucht gevlogen en zou hij daarn in de Japanse zee zijn terechtgekomen. Naar aanleiding van de rakettest hebben Washington en Tokio om een spoedzitting van de VN Veiligheidsraad gevraagd. De Verenigde Staten lieten weten dat het traject van de raket niet overeenkomt met een langeafstandsraket.

Shinzo Abe, de Japanse minister-president heeft rakettest scherp veroordeeld. Een wordvoerder van Japan zei zondag dat de rakettest van Noord-Korea opnieuw een schendings is van de VN-resoluties.