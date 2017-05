Dodelijke ebola steekt weer de kop op in Congo

Opnieuw is er een besmetting met ebola vastgesteld in Congo. Dat heeft Wereldgezondheidsorganisatie WHO zondag bekendgemaakt.

Naast de patiënt zijn nog eens zeventien mensen mogelijk besmet. De WHO onderzoekt nu in totaal 125 mensen die contact hebben gehad met het slachtoffer.

De WHO verwacht dat de mogelijke nieuwe uitbraak goed te bestrijden is omdat deze zich voor doet in een afgelegen gebied in Congo. De ebola-uitbraak is de achtste in de geschiedenis van het land.

In 1976 werd het dodelijke virus ontdekt in de dichte tropische bossen en vernoemd naar de nabijgelegen rivier Ebola. In 2014 stak het virus in Congo weer de kop op. Dat koste 42 mensen het leven. Het virus verspreidde zich destijds snel over Guinea, Sierra Leone en Liberia. 11.300 mensen overleefde een besmetting het niet.