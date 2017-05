Kentekenparkeren in Amsterdam blijft toegestaan

Het parkeren in Amsterdam waarbij op de automaat een kenteken moet worden ingevoerd blijft voorlopig toegestaan. Dat is de uitkomst van het hoger beroep in een kortgedingprocedure.

Privacywetgeving

De parkeerder vindt dat het in strijd is met de privacywetgeving als hij gedwongen wordt om bij het parkeren het kenteken van zijn auto in te voeren bij de betaalautomaat. Daarom vraagt hij om een dadelijk verbod van dit parkeersysteem en herstel van het oude systeem (parkeren met een kaartje).

Niet in strijd

Het hof oordeelt dat het kentekenparkeren al vanaf 2013 in Amsterdam is ingevoerd, zodat het verzoek van de parkeerder geen aanleiding vormt om nu alsnog direct in te grijpen. Verder roept de privacywetgeving vele vragen op en die zijn in het kader van een spoedprocedure niet direct te beantwoorden. Het hof had bovendien in een eerdere uitspraak daarover al een beslissing genomen, waarbij het kentekenparkeren niet in strijd werd geoordeeld met de privacy.

Bekrachtigd

De voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam had de vorderingen van de parkeerder eerder al afgewezen, zodat dit vonnis wordt bekrachtigd.