Russische gevechtsvliegtuigen scheren langs Nederlands fregat

De Evertsen maakt op dit moment deel uit van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Dit multinationale NAVO-vlootverband vaart in de Baltische zee in het kader van de zogenoemde geruststellende maatregelen. Die hebben met name betrekking op de landen dicht bij Rusland, zoals de Baltische staten, Bulgarije, Polen en Roemenië.

Solidair

De veiligheidssituatie aan de oostgrens van het NAVO-verdragsgebied is in de afgelopen jaren verslechterd. Hierdoor is de collectieve verdediging van het bondsgenootschap in een ander daglicht komen te staan. Dat geldt ook voor het belang van afschrikking en het versterken van de Europese veiligheid door in deze regio aanwezig te zijn. Militaire presentie in de lucht en op land en zee onderstrepen de solidariteit van de NAVO met alle bondgenoten.

Snelle reactiemacht

De SNMG1 is de maritieme component van de snelle NAVO-reactiemacht, de NATO Response Force. Deze permanent parate eenheid kan onmiddellijk en flexibel reageren op veiligheidssituaties. Het vlootverband neemt de komende periode ook deel aan enkele grote maritieme oefeningen zoals Baltic Operations, Dynamic Mongoose, Northern Coast en Brilliant Mariner. Deze oefeningen zijn bedoeld om de gevechtscapaciteiten te versterken in alle domeinen van maritieme oorlogvoering: op, onder en boven water én op de grens van water en land.