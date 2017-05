Op rommelmarkt gekochte diamanten 'toneelring' blijkt fortuin waard

10 Pond

Dat is niet het bedrag waarvoor de huidige eigenaar, die het sieraad ter veiling aanbiedt, het destijds op een rommelmarkt voor had gekocht. Het veilinghuis laat weten dat de eigenaar voor de aankoop in 1980 slechts 10 Engelse ponden heeft betaald in de veronderstelling dat het een decoratief kostuum juweel was voor op het toneel.

Echte diamanten ring

Onlangs besloot de eigenaar om te zien of de ring mogelijk toch 'enige waarde' had en vroeg Sotheby's om het te taxeren. 'Tot grote verbazing van de eigenaar bleek dat de kussenvormige diamant in de ring echt bleek met een gewicht van 26,27 karaat en met een aantrekkelijke kleurgraad van I en een indrukwekkende helderheid graad van VVS2 zijn', meldt Sotheby's. Mocht je belangstelling hebben dan kun je op 7 juni 2017 om 10.00 uur een bod doen.