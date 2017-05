Er woedt een "war on drugs" in Antwerpen

Niet alleen in Nederland heeft men last van afrekeningen in het drugscircuit. Net over de grens in Antwerpen blijkt de stad regelmatig te worden opgeschikt door bloedige afrekeningen door drugsbendes.

De Antwerps burgemeester Bart De Wever bevestigt vandaag aan VRT Radio dat er in zijn stad "een oorlog bezig is binnen het zwaardere drugsmilieu". Zondagochtend werd in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo nog een woning onder vuur genomen en een wagen in brand gestoken.

De burgemeester spreekt in de Belgische media over een "war on drugs". Al voegt hij er aan toe dat zijn stad al eerder dit soort geweldsdelicten heeft gekend. ''De voorbije maanden waren er al verschillende gewelddadige incidenten in Antwerpen en omgeving die vermoedelijk te kaderen vallen in een of meerdere vetes binnen het drugsmilieu.''

Volgens De Wever gaat het niet zozeer om mensen die op straat dealen, dan wel mensen die in de haven cocaïne binnenbrengen of zorgen dat die van de containers wordt gehaald en naar Europa zijn weg vindt.

De politie heeft onlangs nog acties gehouden om een signaal af te geven aan het drugsmilieu. Maar de burgemeester waarschuwt dat de afrekening van zondag niet de laatste in de stad zal zijn.