Politie bevestigt: 22-jarige Salman Abedi pleegde zelfmoordaanslag Manchester

In Manchester zijn maandagavond laat bij een explosie in de Manchester Arena 22 doden en zeker 60 gewonden gevallen. De politie heeft dinsdagavond bevestigd dat de dader de 22-jarige Salman Abedi is.

Up-date:

De politie van Manchester laat weten een 23-jarige verdachte te hebben aangehouden in verband met de aanslag tijdens het popconcert. Het is nog niet duidelijk welke rol de man gespeeld heeft. Eerder werd er ook al een man aangehouden, maar die bleek niets met de aanslag te maken te hebben.

Up-date:

Tot nu toe zijn er geen berichten over Nederlandse slachtoffers, zo meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Up-date:

Op de bloedige aanslag in Manchester heeft inmiddels ook Ariana Grande gereageerd. Ze zegt hierover op haar Facebookpagina en Twitter: Broken from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. Haar management liet weten dat Ariana Grande ‘hysterisch’ was na het concert en dat het hele team ‘rouwt om de kinderen en geliefden die door deze laffe daad zijn weggenomen.’ De zangeres, die vorige week nog optrad in de ZiggoDome in Amsterdam, heeft haar wereldtour voorlopig stopgezet.

Eerder:

Het moment was aan het eind van een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande. De politie gaat uit van een terroristische aanslag. Dit melden meerdere media dinsdag.

Veel jonge mensen bij het concert

De explosie deed zich voor rond 22.45 uur (lokale tijd). Er waren vooral veel jonge mensen aanwezig bij het concert. Een woordvoerder van de concertzaal zegt dat de explosie niet in Mancester Arena zelf heeft plaatsgevonden, maar in een hal die in verbinding staat met het trein- en tramverkeer. Op het moment van de ontploffing was het concert nog niet helemaal afgelopen, maar er waren al wel mensen aan het vertrekken. Bij het ontvluchten van de concertzaal raakten veel ouders en kinderen elkaar kwijt.

Identiteit dader bekendgemaakt door politie

De Britse politiecommissaris Ian Hopkins spreekt van de 'afschuwelijkste terreurdaad' die ze ooit in Manchester hebben meegemaakt. Verder liet hij weten dat de politie uitgaat van één dader, die bij de aanslag om het leven is gekomen. De dader blies zichzelf op. Het gaat dus om de 22-jarige Salman Abedi. Het onderzoek richt zich nu vooral op de vraag of de dader hulp heeft gekregen om tot zijn daad te komen. Abedi zou wel 'in beeld' zijn geweest bij de Britse veiligheidsdiensten.

IS

De IS heeft vanochtend vroeg de aanslag opgeëist.