Politie doet huiszoekingen na aanslag in Manchester

De politie in Manchester heeft op twee plaatsen huiszoekingen gedaan in het onderzoek naar de aanslag tijdens het concert van Ariane Grande in de Manchester Arena.

Een zoeking zou gedaan zijn in Whally Range en een in Fallowfield. In een van de woningen zou iets zijn gevonden wat volgens de politie van Manchester gecontroleerd tot ontploffing is gebracht. Wat het precies was is niet bekend gemaakt.

Bij de aanslag in de Manchester Arena kwamen maandagavond kwamen 22 personen om het leven en raakten 59 mensen gewond. Een zelfmoordterrorist liet bij de uitgang van de Arena een explosief afgaan. Om de impact te versterken was de bom voorzien van spijkers.

De aanslag zou zijn opgeëist voor IS.