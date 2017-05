Man met bijl aangehouden tijdens Manchester-wake in Birmingham

Dinsdagavond zijn in het centrum van Manchester duizenden mensen bijeengekomen voor een wake voor de slachtoffers van de terreuraanslag maandagavond bij het voetbalstadion in Manchester. Er werd een minuut stilte gehouden op Albert Square.

22 doden en 60 gewonden

Bij de zelfmoordaanslag in Manchester kwamen maandagavond laat bij de Manchester Arena 22 mensen om het leven en raakten er 60 mensen gewond. De politie heeft dinsdagavond bevestigd dat de dader de 22-jarige Salman Abedi is. Het politieonderzoek richt zich nu vooral op de vraag of de dader hulp heeft gekregen om tot zijn daad te komen. Abedi zou wel 'in beeld' zijn geweest bij de Britse veiligheidsdiensten.

Wake Birmingham verstoord

De politie heeft tijdens een wake in Birmingham, die gelijktijdig werd gehouden met de wake in Manchester, een 39-jarige man uit Birmingham aangehouden. Agenten vonden de man verdacht en hielden hem aan.

Kleine bijl

De man, die bekend is bij de politie, bleek na controle in zijn tas een kleine bijl bij zich te dragen en een houten knuppel. De wake, die werd gehouden op Victoria Square, werd voor 15 minuten onderbroken en het plein werd tijdelijk ontruimd. De man is gearresteerd en weggevoerd door de politie.