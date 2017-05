Mogelijk nieuwe terreuraanslag aanstaande, Groot-Brittannië schaalt terreurdreiging op

In Groot-Brittannië heeft de Britse premier May de terreurdreiging naar het hoogste niveau opgeschaald.

Volgens Theresa May is een nieuwe terreuraanslag mogelijk aanstaande. Dit melden meerdere media woensdag.

Zelfmoordterrorist handelde waarschijnlijk niet alleen

In een interview met de BBC liet de Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd weten dat de zelfmoordterrorist Salman Abedi (22) hoogstwaarschijnlijk niet alleen handelde. De man die zich maandagavond opblies in de Manchester Arena was kort voor de aanslag nog in Libië. Rudd tegen de BBC: 'De inlichtingendiensten en de politie bekijken alle aanwijzingen. Zij willen er zeker van zijn dat ze alle benodigde informatie binnenkrijgen, zodat ze de veiligheid van het Britse volk kunnen waarborgen.'

Aanslag was goed gepland

Ook de burgemeester van Manchester Andy Burnham zegt tegen de BBC dat de dader mogelijk hulp heeft gehad. Het feit dat de aanslag zo goed gepland was, wijst daarop. Het explosief dat Abedi tot ontploffing bracht, zou volgens Burnham zeer geavanceerd zijn.

Abedi al in beeld bij veiligheidsdiensten

Amber Rudd meldt verder nog aan de BBC dat Abedi al voor de aanslag in beeld was bij de Britse veiligheids- en inlichtingendiensten. Rudd: 'Maar dat geldt voor veel mensen. Ze arresteren niet iedereen die ze in de gaten houden. De dader was iemand die bij hen bekend was. Als het onderzoek is afgelopen, krijgen we daar meer over te horen.' Er worden nu zo'n 3800 Britse militairen ingezet die nieuwe aanslagen zouden moeten voorkomen. Op belangrijke plaatsen zoals bij concerten en wedstrijden wordt de beveiliging opgevoerd.

Nog zeker 20 gewonden in kritieke toestand

Bij de zelfmoordaanslag bij Manchester Arena zijn maandagavond 22 doden gevallen. En van de 64 gewonden ligger er nog 20 in kritieke toestand.