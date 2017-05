Zeven aangehouden in onderzoek aanslag Manchester

De Britse politie heeft woensdag op meerdere plaatsen invallen gedaan in het noorden van Manchester. Dit laat men weten in een verklaring.

‘Deze huiszoekingen houden verband met de gruwelijke aanslag op Manchester Arena’. In het onderzoek naar de aanslag in de Manchester Arena is een zesde en een zevende verdachte opgepakt. Volgens de politie gaat het om een vrouw en een man. Het is nog onduidelijk wat hun rol is geweest bij de aanslag.