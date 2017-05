Britten boos door uitlekken politiefoto's aanslag Manchester

De Britten zijn boos nu in Amerikaanse media foto's zijn opgedoken van bewijsmateriaal van de bomaanslag in Manchester.

The New York Times heeft de hand weten te leggen op politiefoto's die laten zien stukken van de rugzak en diverse onderdelen van de bom. Er zijn ook foto's van schroeven en bouten die in de bom zouden hebben gezeten.

De burgemeester van Manchester vindt het onacceptabel dat er gevoelige informatie is uitlekt. Hij heeft zijn zorgen inmiddels met de Amerikaanse ambassadeur in Groot-Brittannië gedeeld. Premier May gaat de kwestie waarschijnlijk bespreken met president Trump tijdens een NAVO-top in Brussel vandaag, zo meldt BCC.

Ook zijn twee foto's gemaakt door beveiligingscamera's, die de Britse zender Skynews heeft gepubliceerd, naar buiten gebracht. Daarop is terrorist Salman Abedi te zien in een winkelcentrum waar hij vermoedelijk de ruszak heeft gekocht. De beelden zouden enkele dagen voor de aanslag zijn gemaakt.

Meer aanhoudingen

De Britse politie heeft woensdag op meerdere plaatsen invallen gedaan in het noorden van Manchester. Dit laat men weten in een verklaring.

‘Deze huiszoekingen houden verband met de gruwelijke aanslag op Manchester Arena’. In het onderzoek naar de aanslag in de Manchester Arena is een zesde en een zevende verdachte opgepakt. Volgens de politie gaat het om een vrouw en een man. Het is nog onduidelijk wat hun rol is geweest bij de aanslag.