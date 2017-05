Meer dan 200 kinderen verdronken voor de Italiaanse kust

‘Steeds meer kinderen proberen via de Middellandse Zee in Italië te komen en dat betekent dat ook steeds meer kinderen letterlijk hun leven geven om Europa te bereiken’, zegt Majorie Kaandorp. De nieuwste cijfers van 2017 laten zien dat er tussen 1 januari 2017 en 10 mei meer dan 45.000 vluchtelingen de Middellandse Zee richting Italië overstaken.

Dit is 44% meer dan in dezelfde periode in 2016. Onder deze mensen waren 5.500 alleen reizende kinderen, 22% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ongeveer 92% van alle kinderen die in Italië aankwam reisde alleen.‘Vorig jaar hadden we al een record van 26.000 alleen reizende kinderen die aankwamen in Italië’, aldus Majorie Kaandorp. ‘Als de trend van de eerste vijf maanden van 2017 zich voortzet dan hebben we dit jaar weer een triest record. De wereld faalt in het waarborgen van de veiligheid van vluchtelingenkinderen.’

De G7-top van aankomend weekend zal dan ook erg belangrijk zijn voor de vluchtelingencrisis in Europa. Het gastland Italië ontvangt de wereldleiders op Sicilië. Dit is ook de plek waar Italië ruim 36.000 vluchtelingen, die sinds januari gered zijn, opvangt. ‘Ik vind het passend dat de G7 plaats vindt op een plek die zo sterk symbool staat voor een van de grootste crisissen van onze tijd,’ zegt Justin Forsyth, adjunct directeur UNICEF. ‘Dit is het moment om leiderschap te tonen en om een concreet beleid te vormen om de veiligheid van vluchtelingenkinderen te waarborgen.’