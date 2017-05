Premier Rutte bij NAVO-bijeenkomst Brussel met president Trump

Terrorismebestrijding

Tijdens deze bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders wordt onder andere gesproken over de trans-Atlantische band, de rol van de NAVO bij terrorismebestrijding en over de nadere invulling van de afspraken die in 2014 tijdens de NAVO Top in Wales zijn gemaakt over defensie-uitgaven.

Nieuwe hoofdkwartier door Trump geopend

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO. België zal het gebouw in aanwezigheid van de staatshoofden en regeringsleiders formeel overdragen aan de secretaris-generaal van de NAVO. President Trump zal de officiële openingshandeling verrichten van het nieuwe onderkomen van de NAVO dat ruim 1 miljard euro heeft gekost.