Aanslagpleger Manchester had genoeg materiaal voor meer dodelijke bommen

De hoofcommissaris van de groot Manchester politie zegt dat er ‘zeer belangrijke’ ontdekkingen zijn gedaan in het onderzoek naar de aanslag op de Manchester Arena. In het huis van aanvaller Salman Abedi werd nog genoeg materiaal gevonden om meer dodelijke bommen mee te maken.

Anti-terreur eenheden hebben de gevonden stoffen gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De Engelse inlichtingendiensten zijn woedend op hun Amerikaanse collega’s die gisteravond foto’s gevoelig bewijsmateriaal heeft gelekt naar de media.

In de New York Times staan schokkende foto’s van de plaats delict waar 22 mensen om het leven kwamen. Ook werden onderdelen van de krachtige bom die Salman Abedi tot ontploffing had gebracht.