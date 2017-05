'Terrorist Manchester vroeg moeder telefonisch om vergeving'

Dat deed hij tijdens een telefoongesprek waarin hij ook met zijn broer sprak. Dit hebben Libische autoriteiten tegen het BBC-programma Newsnight gezegd.

Nadat de 22-jarige Salman Abedi de aanslag in Manchester had gepleegd, werden zij nvader en zijn broer hashem in Libië opgepakt. Zijn broer zou tot in detail op de hoogte zijn geweest van de plannen van Salman.

Volgens de autoriteiten werd Hashem Abedi al zo'n anderhalve maand in de gaten gehouden, omdat hij in contact zou staan met IS. Zijn broer Salman bezocht Libië de afgelopen anderhalve maand ten minste twee keer. Volgens een bron bij een Turkse veiligheidsdienst reisde hij via Istanbul. Dit meldt onder meer de NOS donderdag.