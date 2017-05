Vader in Ierland 'vergeet' baby in hete auto die overlijdt

Snikhete auto

Het meisje zat achterin de auto bij haar vader onderweg naar de crèche maar de vader vergat dat hij het meisje in zijn auto had na een telefoontje dat hij kreeg. Hij liet zijn dochtertje achter in de snikhete auto waardoor het meisje kwam te overlijden.

Tragedie

Volgens verklaringen die de politie heeft opgenomen zou het gaan om een tragedie en zou er geen opzet in het spel zijn. De politie werd rond 13.45 uur gealarmeerd toen men de baby in de auto ontdekte maar er geen spoor was van de vader. Agenten hebben de auto opengebroken en de baby er uit gehaald maar die reageerde al niet meer. Er is nog geprobeerd om het kindje te reanimeren maar uiteindelijk overleed de baby rond 17.00 uur.

Onderzoek en sectie

De politie is een onderzoek gestart rond het overlijden van de baby. Vrijdag wordt er sectie op het lichaampje uitgevoerd.