Vermiste Nederlandse vrouw in Libië zit in de cel

De vrouw die sinds vrijdag vermist wordt in Libië blijkt in de cel te zitten. De 48-jarige Yvonne Snitjer is opgepakt omdat ze foto’s en video’s aan het maken was van de ongeregeldheden in het land.

Tegenover het AD zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken: ‘We hebben vanuit de Libische autoriteiten het bericht gekregen dat zij gedetineerd is. De aanleiding was het maken van beelden van ongeregeldheden in Tripoli. Meer weten wij op dit moment niet. We hebben onmiddellijk een verzoek gedaan om haar te mogen bezoeken.’

Bekenden van Snitjer sloegen vrijdag alarm toen ze niets meer van de vrouw vernamen die alleen in Libië woont. Een paar uur eerder had zij nog een bericht gepost op Facebook over gevechten die in de buurt van haar woning plaatsvonden.