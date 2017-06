Deelnemers Alpe d'HuZes halen ruim €10 miljoen op voor kankeronderzoek

De twaalfde editie van Alpe d’HuZes heeft in totaal 10.021.548 euro opgeleverd. Dit voorlopige eindbedrag is door ruim 4000 deelnemers, die één tot zes keer de Alpe d’Huez op hebben gefietst of gelopen, bij elkaar gebracht voor de strijd tegen kanker tijdens het grootste fondsenwervingsevenement van Nederland.

Omdat er nog acties doorlopen en er nog toezeggingen binnen zullen komen, zal in oktober het definitieve eindbedrag bekend worden gemaakt bij de chequeoverhandiging aan KWF Kankerbestrijding. Een hele mooie dag eindigde helaas met noodweer.

Speciale Alpe d’HuZes-track

Maykel Piron, mede-eigenaar van Armada Music, fietste vandaag mee met een team: “Ik fiets voor mijn schoonvader die is overleden aan kanker en mijn zoon Mick die leukemie heeft. Alpe d’HuZes geeft ons zoveel kracht en steun; het is geweldig om daaraan mee te kunnen doen”. Armada Music bracht speciaal voor Alpe d’HuZes de track ‘Rollercoaster’ uit van Alpe d’HuZes & Jennifer Cooke geproduceerd door Dirtcaps. De volledige opbrengst van de track gaat naar Alpe d’HuZes.

Geslaagde twaalfde editie

Alpe d’HuZes-voorzitter Johan van der Waal kijkt ook terug op een geslaagde twaalfde editie: “Met z’n allen hebben we vandaag weer afgezien, gezweet en gehuild. We hebben mooie momenten met elkaar beleefd, gelachen en nieuwe vrienden gemaakt. Ik ben ontzettend trots op iedereen die ons heeft geholpen om weer een stapje dichter bij de dag te komen, dat er niemand meer doodgaat aan kanker.”

Waar gaat het geld naartoe?

In de afgelopen 12 jaar heeft Alpe d’HuZes in totaal ruim 151 miljoen euro opgehaald. Hiervan zijn tot nu toe 178 bijzondere onderzoeken gefinancierd, ten behoeve van onderzoek naar de genezing van kanker en betere kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten. De drie thema's van het Alpe d'HuZes/KWF fonds zijn dit jaar: Ambitie (waaronder de Bas Mulder Award), Hermannetjes (een steuntje in de rug voor nieuw en bestaand onderzoek) en Nieuwe ontwikkelingen.

Op naar 2018

In 2018 zal de dertiende editie van Alpe d’HuZes plaatsvinden op donderdag 7 juni, de inschrijving voor volgend jaar is al open via www.opgevenisgeenoptie.nl/2018