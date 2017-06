Meisje (10) doodt dieren van kinderdagverblijf

Zaterdagmorgen troffen vrijwilligers van het kinderdagverblijf twee eenden, een kip, een konijn en een cavia dood aan en waarschuwde de politie.

Volgens de Limburger is op bewakingsbeelden te zien dat het meisje die vrijdag omstreeks half acht over het hek klimt. Na een half uur komt ze het dierenverblijf uit met een dode kip in haar hand. Hierna slingert ze het dier weg en klimt weer over het hek en vertrekt.

Directeur Marion Schelberg van Beerengoed zegt tegenover de krant kapot te zijn van de gebeurtenis. ‘Ik hoop dat het meisje zo snel mogelijk professionele hulp krijgt, want dit gedrag is afschuwelijk.’