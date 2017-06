België wil versoepeling klimaatafspraken

De minister wil volgens de Belgische media in gesprek met de bevoegde Europese instanties om die doelstelling te versoepelen. "De Europese Commissie houdt te weinig rekening met het feit dat we een transitland zijn met veel buitenlands vrachtverkeer én met veel verouderde gebouwen", zegt Marie-Ange Dhondt, de woordvoerster van de minister in de krant Het Laatste Nieuws. "Daarom zullen we nu met Europa onderhandelen met de bedoeling die 35 procent te verlagen."

Omdat de klimaatdoelstellingen Europees zijn vastgelegd, betekent een lager streefcijfer voor ons land dat andere EU-lidstaten meer inspanningen moeten doen.

De wens van minister Marghem is opmerkelijk; zij reageerde fel op president Trump nadat die had bekendgemaakt dat de VS uit het klimaatakkoord van Parijs zou stappen.