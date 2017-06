Politieagent aangevallen voor Notre-Dame in Parijs, dader neergeschoten

Aan de voorzijde van de Notre-Dame in Parijs is dinsdagmiddag een agent aangevallen door een man met een hamer. Dit meldt Le Figaro.

De agent stond op de trap van de kathedraal. Een andere agent schoot de aanvaller neer met zijn dienstwapen. De aanvaller raakte hierbij gewond en is overgebracht naar een ziekenhuis. Volgens de politie is zijn toestand zorgwekkend. Waarom de man de agent aanviel is nog niet bekend.

Bezoekers van de kathedraal moeten van de politie binnen blijven. Op het moment van de aanval waren er rond de 900 bezoekers binnen. Via twitter roept de politie van Parijs op om het plein voor de Notre-Dame te mijden.

De politie doet momenteel onderzoek of de man mogelijke handlangers had. De terrorisme officier van justitie zegt dat er een uitgebreid onderzoek komt.