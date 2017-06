Passagier hoort verdacht gesprek over 'bom' en 'explosief', piloot easyJet maakt voorzorgslanding

Dat gebeurde rond 18.30 uur. Het toestel was onderweg van het Sloveense Ljubljana naar Londen. Tijdens de vlucht lieten passagiers aan de bemanning weten dat ze drie mannen hadden horen praten over zaken die gelinkt worden aan terrorisme. Volgens de Duitse krant BIld zouden de woorden 'bom' en 'explosief' zijn opgevangen. De piloot besloot daarop het toestel met 151 mensen aan boord direct aan de grond te zetten.

Opblazen rugzak

De passagiers moesten het toestel via noodglijbanen verlaten. Alle passagiers werden gecontroleerd en ondervraagd. Drie passagiers werden aangehouden. Een rugzak van een van hen is opgeblazen. Het is onduidelijk of in de rugzak iets verdachts zat. Het vliegtuig is volledig gescreend, waarna het met een flinke vertraging weer werd vrijgegeven.

Bild meldt dat de politie noch in de bagage van de verdachten, noch in het vliegtuig sporen van explosieven heeft gevonden. De mannen komen uit Londen en zijn daar niet bekend bij de politie.