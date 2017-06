Krachtige aardbeving treft west-Turkije en het Griekse eiland Lesbos

In beide landen is door de beving schade ontstaan. Over schade en eventuele slachtoffers valt nu nog weinig te zeggen.

Wel bekend is dat op Lesbos zeker 10 mensen gewond zijn geraakt. Een vrouw wordt vermist. Reddingswerkers vermoeden dat het slachtoffer bedolven is onder haar verwoeste woning.Tientallen woningen zijn door de beving niet meer toegankelijk. Ook een aantal wegen is beschadigd.

Het leger is ingezet om mensen te helpen. Zo worden er tentenkampen opgericht waar mensen hun toevlucht kunnen nemen. De beving had een kracht van 6.3. Er worden nog steeds naschokken gevoeld. Het epicentrum van de aardbeving bevond zich volgens het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum (EMSC) op zo'n 84 kilometer ten noordwesten van de Turkse kuststad Izmir.

400 Nederlanders op Lesbos

Lesbos is een populair vakantie eiland bij Nederlanders. Volgens een woordvoerster van de reisorganisatie TUI zijn er op dit moment zo'n vierhonderd Nederlanders op vakantie op Lesbos.