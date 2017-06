Animal Rights toont opnieuw undercoverbeelden van dierenleed kippenkwekerijen

Ongeschikte kuikens worden in een Tieltse (provincie West-Vlaanderen) broeierij gedood door het breken van de nek of door verdrinking in een emmer water. De undercovermedewerker van Animal Rights legt opnieuw dierenleed vast met een verborgen camera.

Op de beelden van de broeierij is te zien hoe kuikentjes gekeurd en gesorteerd worden nadat ze in de broedkasten uit het ei zijn gekomen. De kuikens zijn bestemd voor verkoop aan vleeskuikenhouderijen waar ze opgefokt worden voor de slacht.

Kuikens die te klein zijn of afwijkingen vertonen zijn waardeloos voor de sector en worden afgemaakt in de broeierij. Hun nek wordt gebroken op de rand van een krat, of ze worden verdronken in een emmer water. Een aantal kuikentjes blijft achter in de kratten met lege eierschalen. Deze dieren belanden in de afvalcontainer waar ze sterven door gebrek aan voedsel en zorg.

Om het verdere leven van kuikens in de vleeskippensector in beeld te brengen heeft Animal Rights beelden gemaakt in twee vleeskuikenhouderijen, gelegen in de provincie West-Vlaanderen en in de provincie Antwerpen. In deze bedrijven worden vleeskuikentjes op amper zes weken tijd vetgemest voor de slacht met proteïnerijke voeding. De dieren brengen hun korte leven door in een stalruimte tussen duizenden soortgenoten.

De organisatie heeft op haar website een petitie opgestart waarin de Vlaamse overheid opgeroepen wordt te stoppen met het promoten van vlees en zuivelproducten.