Brandweerlieden getraumatiseerd na verwoestende brand Londen. Dodental bijgesteld naar 17

Op dit moment is het gebouw niet veilig genoeg om in zijn geheel te kunnen worden doorzocht, zei brandweercommandant Dany Cotten vanochtend op een persconferentie. Vastgesteld is dat hoeken van het gebouw door de brand instabiel zijn geworden. Deze moeten eerst worden gestut voor deze ruimtes grondig kunnen worden doorzocht. De brandweer is wel al op de bovenste etages geweest, maar in verband met hun eigen veiligheid konden ze daar maar vluchtig rondkijken.

Volgens Cotten zijn brandweerlieden getraumatiseerd omdat ze niet in staat waren, gezien de heftigheid van de brand, om meer levens te redden. Bij de brand kwamen zeker 17 mensen om het leven en raakte nog eens 68 mensen gewond waarvan er 18 in kritieke toestand verkeren. Er wordt rekening gehouden met meer dodelijke slachtoffers wanneer men de bovenste verdiepingen goed kan gaan doorzoeken.