Weer 8,5 miljard Europese steun naar Griekenland

Donderdag is de Eurogroep, de vergadering van ministers van Financiën in de eurozone, in Luxemburg akkoord gegaan met een uitbetaling van 8,5 miljard euro aan Griekenland. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag bekendgemaakt.

Financiële steunprogramma

'Dit geld is afkomstig van het financiële steunprogramma ter waarde van 86 miljard euro waartoe de eurozone-landen in 2015 besloten om het noodlijdende Griekenland er weer bovenop te helpen. Tot op heden is minder dan de helft van de totaal beschikbare som voor Griekenland nodig gebleken', aldus het ministerie.

'Houdbaarheid' Griekse schuld

Daarnaast heeft de Eurogroep nadere afspraken gemaakt over de houdbaarheid van de Griekse schuld op langere termijn en over deelname van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan het steunprogramma voor Griekenland.

Dijsselbloem

Minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep Jeroen Dijsselbloem is tevreden met de bereikte resultaten. ,,Griekenland heeft de noodzakelijke maatregelen genomen, het IMF is aan boord en er is duidelijkheid over hoe de schuldenlast voor Griekenland ook op langere termijn onder controle gebracht kan worden. We gaan nu het laatste jaar in van het steunprogramma waarin we Griekenland voorbereiden weer op eigen benen te kunnen staan.''

Maatregelen en hervormingen doorgevoerd

De uitbetaling van 8,5 miljard euro is mogelijk omdat de Griekse regering opnieuw een groot aantal maatregelen en hervormingen heeft doorgevoerd, op onder meer terreinen als pensioenen en de arbeidsmarkt. Deze dragen verder bij aan duurzame economische groei en solide overheidsfinanciën in Griekenland.

Nieuwe afspraken

Verder zijn donderdag in Luxemburg nadere afspraken gemaakt over hoe de hoge schuldenlast in Griekenland in de toekomst kan worden verlicht, als volgend jaar aan het einde van het steunprogramma blijkt dat hiervoor extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Mogelijk ook steun van IMF

Bovenstaande afspraken leiden er bovendien toe dat directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan haar bestuur zal voorstellen dat het IMF officieel deelneemt aan het steunprogramma voor Griekenland, ook financieel. Over de omvang en de timing van de financiële bijdrage van het IMF wordt besloten zodra er meer duidelijkheid is over toekomstige schuldverlichting voor Griekenland. Met de deelname van het IMF aan het Griekse steunprogramma wordt voldaan aan een belangrijke wens van de Tweede Kamer.