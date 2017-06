Politie gaat uit van 58 doden bij brand Grenfell Tower

Op dit moment liggen er nog 19 mensen in een ziekenhuis, waarvan de toestand van 10 kritiek is. De politie heeft voor 52 gezinnen zogenoemde family liaison officers ingezet om hen te ondersteunen. Dit geldt voor gezinnen waar een iemand is overleden, gewond is of nog vermist is.

De commandant van de Londense politie vraag het publiek om hulp in het onderzoek naar de brand. Dit kunnen zij doen door beeldmateriaal beschikbaar te stellen. ‘Een deel van ons onderzoek zal een zorgvuldige analyse zijn van de manier waarop de branduitbreiding heeft plaatsgevonden. Beelden kunnen van vitaal belang om te helpen dit vast te stellen’, aldus Commander Cundy