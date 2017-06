'Spoedige vrijlating Derk Bolt en cameraman niet officieel bevestigd'

Claro: 'De twee zijn meegenomen door guerillabeweging ELN, maken het naar omstandigheden goed en komen over enkele uren vrij.' Dit schrijft het Algemeen Dagblad woensdag. De Nationale Ombudsman zou volgens Claro met succes bemiddeld hebben voor de vrijlating van Bolt en zijn cameraman. Het verhaal van Claro over de snelle vrijlating wordt echter niet door anderen ondersteund. Ook over de ontvoering is nog veel onduidelijk. Volgens de eerste berichten zijn de Bolt en zijn cameraman meegenomen door guerrillastrijders van de beweging ELN, maar diezelfde beweging kan naar eigen zeggen niet bevestigen dat ELN-strijders de Nederlanders vasthouden, zo schrijft de NOS woensdag

Het is de normale gang van zaken in Colombia dat ontvoerde personen bij hun vrijlating aan een humanitaire commissie worden overgeleverd. Claro is lid van die commissie in de gemeente Tibu in de provincie Norte de Santander. De twee Nederlanders werden vrijdag in de buurt van Tihu ontvoerd, zo weet de Telegraaf.

Voortdurend contact met Colombia

Minister Koenders heeft vanochtend laten weten dat hij voortdurend contact heeft met de Colombiaanse regering. Hij zei dat in het vliegtuig naar de Siciliaanse hoofdstad Palermo waar hij koning Willem-Alexander zal vergezellen op zijn staatsbezoek in Italië.