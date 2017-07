Meer plaatsen in Costa del Sol willen af van ontblote bovenlijven

Wie straks in Marbella op vakantie gaat, moet niet vergeten zijn shirt aan te trekken wanneer men van het strand gaat.

Net als in andere delen van de Costa del Sol zijn Spanjaarden de ontblote bovenlijven in hun dorpen meer dan zat.

In plaatsen zoals Barcelona geldt al de maatregel dat ontbloot wordt beboet. Het geldt natuurlijk niet op het strand zelf. In navolging overweegt ook de gemeente Marbella over te gaan tot een verbod tot bloot rondlopen. Wie de regel aan zijn laars lapt kan een boete krijgen van tussen de 120 en 500 euro. De maatregel moet van kracht worden op openbare plekken. Denk aan straten, pleinen en boulevards.De politie wordt wel verzocht om 'met gezond verstand' met de maatregel om te gaan.