Man overleden bij werkzaamheden aan sluis in Maastricht

Een 52-jarige man uit Oudenbosch is maandagmiddag om 17.30 uur overleden bij de sluis in Limmel aan de Ankerkade. De man was bij de sluis aan het werk en is daarbij te water geraakt. Hulpdiensten ter plaatse konden de man helaas niet meer redden.