Turkije zet banden met Duitsland op scherp door aanhouding Duitsers

De Turkse regering heeft de woede op de hals gehaald van die van Duitsland. In Turkije is journaliste Deniz Yücel opgepakt. Volgens de krant Bild heeft het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken het vermoeden dat zij Yücel als ruilmiddel willen gebruiken.

Na de coupepoging in Turkije zijn twee hoge Turkse officieren naar Duitsland gevlucht. Ankara heeft om de uitlevering van de twee militairen gevraagd, maar Duitsland weigert dit. Na de mislukte staatsgreep heeft Turkije 22 Duitsers aangehouden, waarvan er nog negen in de cel zittten.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel heeft zijn vakantie afgebroken om in Berlijn de volgende stap te zetten tegen Turkije. Tegenover Bild zegt hij: ‘We kunnen de huidige ontwikkelingen in Turkije niet negeren. Het is onze prioriteit om een conflict met Turkije te vermijden. We willen de dialoog blijven aangaan, maar kunnen ook niet op de huidige manier doorgaan’.

Het reisadvies voor Duitsers die naar Turkije reizen is aangepast. Volgens Gabriel is het reisadvies aanpassen onvermijdelijk en adviseert zijn landgenoten waakzaam te zijn.