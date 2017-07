7.836 Nederlanders in aardbevingsgebied Kos-Turkije

Terwijl de aardbeving van afgelopen nacht Kos en de zuidwest kust van Turkije deed schudden verbleven 7.836 Nederlanders in de populaire badplaats van het eiland Kos en in een cirkel van 40 kilometer daaromheen. Zo blijkt uit cijfers van het Nederlandse Meenemen.nl.

De beving maakte vele slachtoffers onder wie, voor zover nu bekend, 2 dodelijke: een Zweedse en een Turkse toerist. Het is nog onbekend of er ook Nederlandse slachtoffers te betreuren zijn.



De Nederlandse toeristen op Kos bestaan uit 34 procent stellen; 42 procent familie met kinderen; 13 procent singels en 11 procent vriendengroepen. 66 procent van hen is georganiseerd op vakantie, 34 procent zelfstandig. In totaal zijn er op dit moment 2.014 Nederlandse kinderen in het gebied (0-18 jaar).



De gegevens zijn tot stand gekomen uit de informatie die vakantiegangers vooraf plaatsten bij hun inpaklijsten van meenemen.nl en de tracking van de app. Deze gegevens zijn omgerekend naar totalen. Bodrum ligt op ca. 20 km. van Kos.