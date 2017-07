Vrouw weet peperdure Lamborghini te stelen

Volgens het AD heeft de vrouw de auto van 278.000 euro mogelijk met valse papieren weten te huren bij Schweiwiller Automotive Luxury Car Rental. Zij zou hem nodig hebben gehad voor een zakentrip naar Frankrijk. Toen de auto niet op de afgesproken dag teruggebracht werd, heeft men de auto met gps getraceerd.

Uit de gegevens bleek de vrouw via Straatsburg naar Dover te zijn gereden en hier de oversteek gemaakt naar Engeland. De auto zou heel even bij een IKEA-vestiging in Londen hebben gestaan, maar vanaf toen ontbreekt ieder spoor van de auto. Mogelijk is de gps-transponder uit de auto verwijderd.

De eigenaar van het verhuurbedrijf heeft een beloning van 5000 Zwitserse Francs uitgeloofd voor de tip die leidt naar de auto.