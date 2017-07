Grote dengue-uitbraak Sri Lanka; Rode Kruis schaalt hulp op

Muggen

Op dit moment zijn meer dan 100.000 mensen getroffen door de ziekte, die verspreid wordt via muggen. Dit is de grootste dengue-uitbraak waar Sri Lanka ooit mee te kampen heeft gehad. Ziekenhuizen zijn overbelast, tot nu toe zijn er bijna 300 mensen omgekomen door de ziekte.

'De omvang van deze dengue-uitbraak is ongekend in Sri Lanka', zegt Jagath Abeysinghe, hoofd van het Rode Kruis in Sri Lanka. 'Om de uitbraak onder controle te krijgen, moeten we goed samenwerken met de overheid en de gemeenschappen.'

Hulpverleners van het Rode Kruis ondersteunen bij de medische zorg in ziekenhuizen. Daarnaast heeft de hulporganisatie speciale teams opgezet, die langs de deuren gaan om mensen voor te lichten over de ziekte. Ook wordt de leefomgeving van deze mensen gekeurd door inspecteurs van het Rode Kruis. Zij kijken naar eventuele broedplekken van muggen en geven bewoners tips om te zorgen dat de ziekte zich niet verder verspreid.

Regen

Door de aanhoudende regen en overstromingen in het land zijn er op veel plekken grote plassen met stilstaand water. Ook afval is mee gespoeld. Dit vuile water is de ideale broedplek voor de muggen die de ziekte verspreiden.

Het Rode Kruis traint op dit moment nieuwe vrijwilligers die broedplekken in kaart kunnen brengen en schoonmaakacties op touw kunnen zetten om te zorgen dat de broedplekken verdwijnen.

Dengue is een van de snelst verspreidende ziekten, het heerst in ruim 100 landen. Jaarlijks raken 390 miljoen mensen geïnfecteerd, blijkt uit cijfers van de World Health Organization. Wanneer de ziekte in een vroeg stadium wordt opgemerkt en wordt behandeld, kan het vele levens redden. Vroege behandeling van de ziekte is vooral van belang voor jonge kinderen.

Preventie

'Dengue komt vooral voor in dichtbevolkt gebied waar de sanitaire voorzieningen niet goed zijn, waar afval rondzwerft en plassen met stilstaand water liggen', zegt Gerhard Tauscher van het Internationale Rode Kruis in Sri Lanka. 'De ziekte kan gestopt worden wanneer gemeenschappen goed weten hoe ze dengue kunnen herkennen en voorkomen en wanneer zij toegang hebben tot medische zorg. Ook is het van belang dat iedereen gestimuleerd wordt om hun omgeving op te ruimen. De Rode Kruis-teams concentreren zich op deze aspecten.'