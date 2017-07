Man met kettingzaag nog niet gevonden

De dader, een 50-jarige man die dakloos is en in het bos woont, verwonde gisteren in een ziekenfondskantoor in de stad Schaffhausen vijf mensen, waarvan er twee zwaargewond raakten.

Direct opende de politie een klopjacht op de aanvaller die met een Volkswagen Caddy was gevlucht. De auto is inmiddels teruggevonden, maar van de dader ontbreekt ieder spoor. De aanvaller bezocht het kantoor doelbewust, aldus de politie, maar om welke reden is niet bekendgemaakt. De politie heeft een telefoonlijn geopend waar informatie over de verdachte kan worden gemeld.