Duik mee in het diepste zwembad op aarde

Voor de duikfanaten is er in Italië het diepste zwembad, met de toepasselijke naam 'Y-40', op aarde gebouwd. Duikers kunnen daar naar een diepte van maar liefst 40 meter afdalen.

Het zwembad dat staat in Montegrotto Terme is speciaal gebouwd voor de duikfanaten die wel eens wat meer willen. Het zwembad is in verschillende diepteniveaus gesitueerd met als klapstuk de ronde buis die leidt naar een diepte van 40 meter.