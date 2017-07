Zwarte Zaterdag pakt iets lichter uit

De gevreesde Zwarte Zaterdag pakte dit jaar iets lichter uit dan in 2016. Maar files stonden er genoeg. Op het hoogtepunt, even na het middaguur, stond er in heel Frankrijk 610 kilometer file op de snelwegen.

De meeste vertraging was er zoals verwacht op de A7 en de A9 naar het zuiden. Ook op de A10/A63 rond Bordeaux liep het verkeer hopeloos vast.

Elders in Europa was ook erg veel vakantieverkeer onderweg. Zo stonden er zowel in Noord- als Zuid-Duitsland lange files. Rond Hamburg (A7) werden de opstoppingen vooral veroorzaakt door naar huis terugkerende Scandinaviërs. Daar zit de zomervakantie er voor veel mensen alweer op. In Beieren moesten automobilisten veel geduld hebben op de A8 tussen München en Salzburg richting zuiden.

Ook in Zwitserland en Oostenrijk was de grootste trek in zuidelijke richting, met als belangrijke knelpunten de tunnels. In Zwitserland was de Gotthardtunnel de boosdoener. De wachttijd liep daar op tot meer dan twee uur.

In Oostenrijk knelde het bij de Tauerntunnel (A10), de Karawankentunnel (A11) en de Fernpas (B179).

In Italië stonden op de A14 lange files naar de Adriatische kust.

Op de wegen in België en Nederland stonden juist amper files door vakantieverkeer. Miljoenen mensen zijn immers al met vakantie. Alleen bij Antwerpen liep het in de loop van de middag vast door een aanrijding op de ringweg. In Nederland veroorzaakte een aanrijding op de A1 Hengelo-Apeldoorn 's middags veel vertraging.

Dit hele scenario wordt volgende week zaterdag nog eens herhaald, als er een tweede golf vakantiegangers richting het zuiden vertrekt. De ANWB verwacht dan opnieuw lange files op de Europese wegen.