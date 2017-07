Twee Amerikaanse bommenwerpers vliegen over Noord-Korea

In een reactie op de raket proeven door Noord-Korea zijn zaterdag twee Amerikaanse bommenwerpers ver het Koreaanse schiereiland gevlogen. Dit meldt de Amerikaanse luchtmacht zondag.

Nadat Noord-Korea een nieuwe rakketproef had gedaan, reageerde Zuid-Korea en de Verenigde Staten met een gezamenlijke oefening aan de oostkust van het land.

Volgens het AD liet president Trump van Amerika in een serie tweets weten zeer teleurgesteld te zijn in China. Hierin liet hij weten dat China helemaal niet voor hun willen betekenen met betrekking tot Noord-Korea en dat het bij praten blijft. Dit terwijl het land jaarlijks miljarden verdiend aan de handel met de VS.