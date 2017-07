150 Jihadisten Britse nationaliteit ontnomen

Het gaat veelal om personen die zijn op dit moment IS steunen. De overheid is bang dat zij terug zullen keren als IS instort. Volgens cijfers zouden zeker 850 mensen zijn afgereisd naar Irak en Syrië om voor IS te vechten. Hiervan zouden rond de 130 om het leven zijn gekomen.

Om de voorkomen dat zij een gevaar gaan vormen op Britse bodem, is bij een aantal de Britse nationaliteit ontnomen. Dit kan alleen bij personen met een dubbel paspoort omdat het volgens het internationaal recht verboden is om iemand statenloos te maken.