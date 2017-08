Verdachte steekincident Nieuwendijk aangehouden

Een 26-jarige Roemeen heeft zich dinsdag op een politiebureau gemeld omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekpartij in een horecagelegenheid op de Nieuwendijk in Amsterdam. Hierbij raakte maandagavond een 35-jare Roemeen gewond.

Die maandag kwam er omstreeks 22.15 uur een melding binnen dat iemand gestoken zou zijn in een horecagelegenheid op de Nieuwendijk. Op de locatie troffen agenten een gewonde man aan, de verdachte was op de vlucht geslagen. Getuigen konden een duidelijk signalement van de verdachte geven en politie-eenheden zochten de omgeving af. De verdachte werd dan niet meer aangetroffen. De volgende ochtend meldde de verdachte zich zelf bij de politie. Hij is aangehouden en zit vast.

Onderzoek

Aan het steekincident zou een ruzie tussen het slachtoffer en de verdachte vooraf zijn gegaan. De recherche doet onderzoek naar de exacte toedracht.