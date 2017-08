Snelheidsduivel zonder rijbewijs

Te hard

Een agent van de Verkeerspolitie zagen de man met hoge snelheid over de A20 rijden. Op het stuk waar een maximum snelheid van 80 km/h geldt, reedt hij 151 km/h. Toen de agent hem een stopteken gaf en de gegevens van de man controleerde, bleek hij zonder rijbewijs te rijden. Ook had de man nog 35 dagen celstraf staan in verband met rijden zonder rijbewijs. Hierop mocht hij met de agent mee naar het bureau.

In de auto die in beslag werd genomen, troffen agenten vervolgens een aantal computers aan die gebruikt worden om extra sleutels uit het motormanagement van auto’s te halen. Onderzocht wordt wat hiermee gebeurd is en of de man hierin een rol heeft gespeeld.

Niet de enige

De man was overigens niet de enige die die ochtend ‘haast’ had en daardoor zijn rijbewijs moest inleveren. Alleen al op de A20, A4 en A16 zijn dezelfde ochtend nog zes rijbewijzen ingevorderd. Deze bestuurders reden 160 tot 170 km/h op plekken waar een maximum geldt van 100 km/h. Ook zij mochten mee naar het bureau om een verklaring af te leggen.