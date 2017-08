Stel uit Haaksbergen is geen verdachte in vermissingszaak Turkije

Het stel Breukers uit Haaksbergen zijn volgens de politie geen verdachte in het onderzoek naar de vermiste Joey Hoffman die eveneens uit Haaksbergen komt. De politie heeft nog geen idee waar Joey op dit moment is. De Turkse politie is opzoek naar hem.

De 21-jarige Joey vertrok samen met Bjorn en Derya Breukers met de auto naar het Turkse Silifke. Het koppel wilde hier een nieuw bestaan opbouwen. Joey zou het echtpaar helpen met het bouwen van een huis.

Op 8 juli is Joey voor het laatst gezien. Tevens kon er geen contact worden gemaakt met het echtpaar. Op 9 juli werd bekend dat Bjorn was opgenomen in een Turks ziekenhuis met ernstige verwondingen.

De politie heeft in Turkije contact gehad met het echtpaar. Over de inhoud van het gesprek en waar het stel zich bevindt wil de politie niets over kwijt.