Treinramp in Hyndman in Pennsylvania

In Hyndman in Pennsylvania is een goederentrein ontspoort met 32 wagons. De wagons kwamen terecht midden in een woonwijk waarna direct brand is uitgebroken.

Sommige wagons ramde dwars door huizen heen. De ravage is groot. In de wagons blijken gevaarlijke stoffen te zitten waaronder gas. Hulpdiensten zijn in grote getale aanwezig. Omdat de hulpdiensten vrezen dat wagons kunnen ontploffen, worden inwoners in een grote straal geëvacueerd. Volgens de politie is er bij de ramp niemand gewond geraakt. In het dorp wonen zo'n 1000 mensen.