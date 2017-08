Opnieuw zeer grote brand woontoren dubai

Opnieuw heeft een grote brand gewoed in één van de hoogste woontorens van de wereld: de Torch Tower in Dubai.

Op sociale media is te zien dat het vuur snel om zich heen grijpt. De brand is inmiddels onder controle.

De brand brak uit halverwege het appartementencomplex van het op vier na hoogste gebouw van de wereld. De brand verspreidde zich in zeer korte tijd naar verschillende verdiepingen. Bij de brand raakte geen mensen gewond.

Wel was er een onbekend aantal mensen die behandeld moesten worden omdat ze rook hadden ingeademd. De brand is inmiddels uit. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Twee jaar geleden werd het gebouw ook al door brand getroffen. Toen moesten honderden bewoners geëvacueerd worden. De brand trok een hoop bekijks.