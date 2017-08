Brits fotomodel (20) werd in grote reistas in Milaan ontvoerd

Arrestatie

Bijna drie weken geleden, op dinsdag 18 juli heeft de politie, na intensief speurwerk, een Poolse 30-jarige burger die woonachtig is in Groot-Brittannië gearresteerd op verdenking van ontvoering van een 20-jarig Brits fotomodel.

Gedrogeerd en ontvoerd

De Pool wordt er van verdacht het model onder valse voorwendselen naar Milaan in Italië te hebben gelokt en haar toen op dinsdag 11 juli met een handlanger te hebben gedrogeerd, mishandeld, geboeid en opgesloten in een grote reistas en in een afgelegen woning in een dorpje vlakbij Turijn een aantal dagen te hebben vastgehouden.

Veilen als seksslaaf

Intussen dreigde hij om het meisje op het Darknet te veilen als seksslaaf aan de hoogste bieder als hij het door hem geëiste losgeld van 300.000,- Amerikaanse dollars niet zou krijgen. Het meisje werd uiteindelijk na zes dagen in gevangenschap vrijgelaten.