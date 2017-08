Onbekende rijdt in op groep militairen in Frankrijk

In Frankrijk zijn vanochtend zes militairen gewond geraakt toen een auto op hen inreed. Het incident gebeurde in een voorstad ten weste van Parijs.

Twee van de slachtoffers zijn in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Ze zijn niet in levensgevaar, aldus Franse media. Het incident gebeurde rond 8.15 uur op Place de Verdun in de gemeente Levallois-Perret. De burgemeester van het plaatsje spreekt over een bewuste actie.

De politie is inmiddels een klopjacht begonnen naar de bestuurder en de auto, een donkere BMW. Middels camerabeelden hoopt de politie de auto en de bestuurder te identificeren. Franse media melden dat de militairen betrokken waren bij 'Opération Sentinelle'. Die operatie werd gestart na de terroristische aanslagen in Parijs van 2015 om mogelijke doelwitten te beschermen. Volgens de burgemeester stond de man de militairen buiten de poort op te wachten.