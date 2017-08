Zes Rode Kruis-vrijwilligers vermoord in Afrika

In de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) zijn zes vrijwilligers van het Rode Kruis vermoord.

'Diep geschokt'

'Het Rode Kruis is diep geschokt door deze brute aanval en leeft mee met de familie, collega’s en nabestaanden van de omgekomen hulpverleners. Om medeleven te tonen hangt het Nederlandse Rode Kruis de vlag half stok', zo meldt het Rode Kruis woensdag.

Ziekenhuis

De aanval vond plaats in het dorpje Gambo, in het zuidoosten van de Centraal Afrikaanse Republiek. De omgekomen vrijwilligers waren aan het werk in een lokaal ziekenhuis om slachtoffers van geweld te helpen. De precieze omstandigheden en gevolgen van de aanval zijn nog niet bekend. Mogelijk zijn ook burgers en medisch personeel gedood.

Derde aanval

Het is al de derde aanval op hulpverleners in de Centraal Afrikaanse Republiek sinds het begin van dit jaar. Het Rode Kruis roept alle strijdende partijen op om burgers, medisch personeel, ambulances en medische faciliteiten te beschermen.

Een aanval op hulpverleners is in strijd met het humanitair oorlogsrecht (HOR). Het HOR beschermt iedereen die niet deelneemt aan de strijd, zoals hulpverleners, burgers en medisch personeel. Strijdende partijen mogen deze personen niet rechtstreeks aanvallen.