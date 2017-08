Verbaal conflict tussen Trump en Kim Jong-un loopt opnieuw verder op

Twee dagen geleden waarschuwde Trump nog met een "vuur en woede-waarschuwing", nu heeft Trump donderdag de verbale oorlog tegen Noord-Korea vanuit zijn vakantieoord aangescherpt in zijn verklaring: 'Misschien was "vuur en woede-waarschuwing" niet hard genoeg' Noord-Korea mag van hem ‘erg, erg bang worden’ mocht het de Verenigde Staten viseren, aldus Trump.

Guam

De nieuwe reactie volgt op nieuwe activiteiten van Noord-Korea die na eigen zeggen zich opmaken om het Amerikaanse eiland Guam aan te vallen met raketten.

Trump sprak met de pers in zijn golfclub in Bedminster, New Jersey, waar hij met vakantie is. Hij legde zijn verklaring af na overleg met onder meer zijn nationaal veiligheidsadviseur generaal McMaster.

Buurland China

Mocht het toch tot een conflict komen is het onduidelijk wie de Chinezen zullen steunen. De Chineese kranten kopten vandaag dat China de VS steunt door zich neutraal op te stellen wanneer Noord-Korea als eerste begint.